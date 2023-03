Alguna vez fue Mi Pobre Angelito, otra vez Bart Simpson a la salida de clases, pero en esta ocasión la historia que contó @AntonelaCesano en Twitter superó todo lo que uno se puede imaginar de la empresa que viene siendo noticia por hechos que complican la vida de sus usuarios.

"Anoche un grupo de 18 personas vivimos una experiencia inimaginable" comienza explicando, cuenta que viajaban durante la madrugada cuando a las 3 de la mañana despertaron "sin entender porque estábamos al costado de la ruta en Etruria".

Al principio la insólita situación era tomada con humor por los olvidados, hasta que uno de los pasajeros bajó a buscar al chofer y no estaba, no sólo eso, tampoco estaban los bolsos y la llave del colectivo continuaba puesta. Lo que había sucedido era que habían cambiado de coche y el chofer, literalmente, se los olvidó.

La historia, difícil de entender recién despierto, de madrugada y al costado de la ruta, comienza a solucionarse cuando ven venir a otro colectivo de la misma empresa de frente y logran detenerlo, en ese momento se encuentran con la solución al problema, ya que el chofer a pesar de estar incrédulo, pone manos a la obra y comienza a solucionar el asunto.

La increíble historia ya viaja por Twitter y los usuarios no pueden creerlo, me tocó contar cómo se viaja -vivirlo también- o que alguno se prendió fuego -hechos denunciados por la empresa como boicot-, pero nunca me imaginé contar una historia en donde un grupo de pasajeros son olvidados dentro de un colectivo.