Habló la abogada que logró que una futbolista regrese a las canchas de la Liga Cordobesa

Concretamente, relató: "Esta situación surge a raíz de la imposibilidad de una jugadora, capitana y referente del Club Atlético Las Palmas, para poder participar en el torneo de la Liga Cordobesa, tal como lo venía haciendo desde el año 2013". "La Liga modificó el reglamento y estableció un límite máximo etario, para que pueda jugar únicamente jugadores de 35 años", agregó.

Brandalise narró que su clienta "en ese momento tenía 42 años, y como no estaba establecido el límite podía jugar", aunque "cuando surgió esta limitación, no solamente Cecilia sino que muchas de las chicas que jugaban en la Liga quedaron afuera". "Con buen criterio, decidimos iniciar un amparo para obtener una solución rápida digamos, teniendo en cuenta que ya estaba comenzando el torneo", destacó.

Asimismo, manifestó: "En primera medida intimamos a la Liga Cordobesa, a través de un escribano público, a los fines de que habilite, pusimos a su disposición el EMMAC, que es el certificado médico, que da cuenta que ella está en condiciones de practicar deportes de alta competencia, y distintas cuestiones, a lo que la Liga guardó silencio".

"Entonces directamente iniciamos una acción de amparo, y pedimos que se dicte que una medida cautelar, es decir que se la habilite a jugar hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, o sea hasta que se dicte una sentencia definitiva", añadió.

La abogada manifestó que la jueza "ordenó que la habilite la Liga para poder jugar, hasta tanto se resuelva el fondo del asunto", aunque luego "el club Las Palmas recibió presiones por parte de la Liga Cordobesa, para que no la hagan jugar hasta tanto salga la sentencia definitiva".

"Esto es muy interesante, porque el club hizo caso y desoyó en algún punto lo que ordenaba la Justicia. Tuvimos que esperar hasta que se dictara sentencia, por supuesto favorable, esa sentencia quedó firme, la Liga no la apeló en primera instancia", agregó Brandalise.

Además, manifestó: "Posterior a ello, como consecuencia de esta sentencia que obtuvimos, la Liga se vio obligada a modificar el reglamento y actualmente existe un cupo libre en cancha para cualquier jugadora de cualquier edad, y recién a partir de allí Cecilia pudo empezar a jugar nuevamente".

Resistencias y vínculos entre las ligas y las decisiones judiciales

Consultada por si hubo resistencia de la LCF a la medida judicial, Brandalise respondió: "No hubo una resistencia directa, o sea, así tan explícita, pero sí a través del club, todos los clubes asociados responden, tienen compromisos con la Liga, entonces no lo hizo de manera explícita pero sí indirectamente, presionando al club para que no la deje jugar".

"Cuando salió la sentencia firme, si bien seguían esas presiones, yo creo que por una cuestión también económica tuvieron que modificar el reglamento", agregó. En este sentido, manifestó que después del caso de Poklepovic "cualquier chica podía iniciar juicio, y seguramente iba a obtener un resultado positivo", por lo que la Liga "además de tener que habilitarla iba a tener que salir a pagar las costas y demás".

Por otro lado, Brandalise explicó como es la forma en la que las ligas y entidades deportivas similares se relacionan con las decisiones judiciales: "Son asociaciones civiles, que tienen sus propios estatutos, tienen su reglamento, tienen sus directivos y demás, pero eso tiene un límite. El límite se da cuando todas esas disposiciones transgreden derechos constitucionales, por ejemplo como en este caso".

Asimismo, se refirió al caso de su clienta: "Manifestamos que se vulneraba el derecho a la igualdad, a la no discriminación, y a muchísimos tratados internacionales que protegen a la mujer". Finalmente, la abogada resaltó que cuando se vulneran "estos derechos de tipo constitucional", la cuestión "sale del marco privado y pasa a ser una cuestión que tiene que ser regulada por la Justicia".

"Como cualquier hijo de vecino, por supuesto que cuando un juez dicta una sentencia, cuando el poder judicial se expide, hay que respetar y hay que acatar eso", concluyó.