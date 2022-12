Esta decisión se dio con la firma de los camaristas Juan Rodríguez y Paola Mariana Guisado en el marco de una demanda promovida por el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Según informó el diario judicial, un medio especializado en temas jurídico, explicaron que en una publicidad que realizaba la UART explicaban que la gente no tenía que ir a Los Caranchos, textualmente decía así el texto publicitario ante un accidente "mejor llama a tu UART que te brinda atención médica las veinticuatro horas, te paga las indemnizaciones en un plazo de quince días. No permitas que un carancho te meta la mano en el bolsillo. Tenes una UART, deja que te cubra, utilicemos el sistema responsablemente.

UART que es la sigla de la unión de la aseguradora de riesgo de trabajo protegiendo tu trabajo, señalaba uno de los avisos. Por esta forma de expresar, el término despectivo e injuriante a los abogados generalizando, es que lo condenaron a esta unión a pagar dos millones de pesos y además en los diarios de circulación nacional está la sentencia.

Por un lado cabe señalar que en el proceso tuvieron la posibilidad de defenderse. Lo primero que hicieron fue negar la autoría, dijeron que no hicieron ese aviso, después señalaron que Carancho pero no para referirnos a los abogados sino hacia otras personas no profesionales que ofrecen servicios ilegales a los accidentados.

No le creyeron estas versiones y finalmente en el voto el juez Rodríguez señaló que el término Carancho se ha impuesto en la sociedad como una metáfora, figura retórica para señalar al abogado disoluto, de bajos procederes, que como un ave carroñera, el carancho, se aprovecha de las víctimas de accidentes de tránsito para lucrar ilícitamente a su costa, o que fragua datos para cobrar indemnizaciones las compañías de seguro más abultadas o directamente improcedentes por siniestros viales entera o parcialmente falsos e inventados.

Entiende el magistrado que la demandada ha llevado su opinión contraria a los abogados demasiado lejos, hasta desembocar en una diatriba signada por la injuria y el insulto gratuito que claramente transgrede la libertad de expresión tutelada por nuestra constitución nacional que humilla y ofende y que en esa línea exhibe indudablemente entidad para lesionar el honor de los abogados matriculados en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Frente a esta situación es que los condenaron a pagar dos millones de pesos, seguramente un poco más con intereses y además difundir este fallo que dice que es injurioso decirle carancho a los abogados.

