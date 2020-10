Malestar de abogados por hechos de destrato en Tribunales

En diálogo con Villa María Ya, el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad, Guillermo Lorenzatti, dio detalles de la nota elevada y que ya está en poder del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aclaró que no es algo que suceda específicamente en Villa María, sino que este tipo de pedidos se dieron a nivel provincial, y también señaló que tomaron la decisión siempre teniendo en cuenta el contexto extraordinario que se vive.

Según destacó, la nota fue elevada tras reiterados pedidos de los matriculados y reconoció que se dieron situaciones particulares y aisladas en las que los abogados no habrían sido tratados respetuosamente en los Tribunales.

"Quisimos resaltar una norma, la 5.805, que prevé que el trato que debe dársele al profesional está equiparado con el de los magistrado con respecto al respeto que debe haber respeto", declaró.

También dejó en claro que entienden la situación de excepcionalidad que se está viviendo en todos los niveles y en todo el país, pero que eso no es motivo para que no haya respeto.

"Es algo que se da a nivel provincial, la mirada al abogado que molesta y sino, es quien va a transmitir el virus -el abogado-, hay un trato que no está dado con respecto. Esto no es exclusivo de Villa María, sino general, que no se profundice. hubo actos concretos, aislados, pero no todos ni tan profundo", señaló.

Por otra parte, en la nota también pidieron información que "hoy conocen sólo los magistrados", en referencia a la cantidad de causas y fallos emitidos a lo largo del 2020.