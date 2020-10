Legalización del aborto: el Congreso lo trataría en breve

La información fue publicada por La Nación, tras las declaraciones de la asesora ad-honorem a Radio Nacional Viedma, donde dijo: "Te puedo decir que la semana que viene debería ingresar el proyecto (de interrupción voluntaria del embarazo) del Poder Ejecutivo, te estoy dando una primicia. Estoy corriendo un riesgo absoluto, pero bueno, estamos en esa plausibilidad. Estaríamos en la semana que viene, más datos no puedo dar".

Tras estas declaraciones, en la Casa Rosada no quisieron confirmar cuándo se enviará el proyecto. No estaba en la agenda del Gobierno comunicar aún el tema. "Es una expresión de deseo (de Barrancos)", fue la respuesta oficial que dieron en el entorno de Alberto Fernández. Y agregaron: "Fueron expresiones de ella, no del Presidente. Fueron a título personal".

El Presidente había prometido en campaña que avanzaría con esta ley, que ya está redactada, pero que desde marzo quedó encajonada por la pandemia del coronavirus. Desde el entorno cercano al Presidente prefieren ser cautos y esperar tener asegurados los votos necesarios para lograr la aprobación de la ley y que no vuelva a rebotar.

El matutino nacional aseguró también que Juntos por el Cambio ya le pasó la lista de votos positivos del partido al proyecto. Pero en el oficialismo hay muchas opiniones disidentes.