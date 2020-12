Los casos de aborto que investiga la justicia de Córdoba

El informe da cuenta de los abortos investigados entre 2010 y 2019. En total, se Justicia de Córdoba indaga 56 casos de abortos punibles, es decir, los que no están dentro de las excepciones que prevé la ley. Del total, 20 fueron sin el consentimiento de la mujer, por lo cual son considerados hechos de violencia de género.

Según dio cuenta Radio Ya a partir del informe judicial, es tan ínfima la cantidad de abortos investigados que, para tomar dimensión, es uno de cada 10 mil hechos investigados por la Justicia. Además, el marco legal que tiene la investigación es para analizar ya que, según quien observe, puede haber una visión diferente, pero, el Centro de Estudios expone la legislación actual.

Bajo una ley de casi 100 años

Primero, el aborto es punible en Argentina desde 1921 y las penas están contenidas en los artículos 85 y 88 del Código Penal, que conservan los textos originales (casi 100 años de antigüedad).

En los últimos años comenzó el debate en torno al aborto, lo que hizo que aparezcan ciertas consideraciones a ese texto. Uno es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012. El mismo trata de evitar la judicialización y la demora para el acceso de los abortos legales. Sucede que hay excepciones en la ley, como los casos de violaciones, que permite un aborto no punible.

Otro escenario, más político, tiene que ver con la guía de procedimientos para la atención a pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, y que se publicó en el año 2012. Allí se establece una serie de medidas que cada provincia podía adherir o no, ya que se trató de una resolución del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo establece qué hacer en los hospitales públicos y en las clínicas privadas cuando llegan a pedir una interrupción legal del embarazo personas que están contempladas en las excepciones, que son las embarazadas fruto de una violación, o cuando la salud o la vida de la gestante corriera peligro.

Pero en Córdoba no se aplicó hasta el 22 de septiembre de 2019, por un recurso que interpuso el Portal de Belén, y que fue discutiéndose en la Justicia (durante casi 7 años), hasta que se cerró la etapa de discusión en esa fecha. Por lo cual es válida la guía del aborto no punible en Córdoba. Por eso hoy, las gestantes que encuadren en esas excepciones previstas en la ley de 1921, pueden ir a un hospital público o clínica privada para realizar un aborto no punible.

Casos específicos de investigaciones

El extenso informe cuenta con casos específicos de las investigaciones que se han hecho por los abortos punibles, es decir, los que prevén condenadas para los que lo practicaron. De las 54 causas, 20 fueron sin el consentimiento de la mujer y esta cifra incluye dos femicidios: dos mujeres fueron asesinadas para evitar que nazcan sus bebés.

Los 26 casos restantes incluyen el consentimiento de la mujer y hay 9 restantes de los que no hay datos.

Abortos con consentimiento de la mujer

Dentro de este grupo de 24 casos, el informe da algunos detalles. Los medios empleados para practicar el aborto se resumen en tres: por medicamentos (que incluyen drogas abortivas autosuministradas); intervenciones quirúrgicas; y las aplicadas con técnicas mecánicas que incluyen terapias alternativas y que se denominan prácticas de intervención no quirúrgicas.

Uno de estos 24 casos ocurrió en Villa Nueva. Del total, 17 mujeres fueron imputadas, pero, sumando a los que participaron de las prácticas, hay 45 imputados, 9 de de ellas son trabajadoras de la salud.

De acuerdo al grado de participación, las penas pueden ir de 2 meses a 3 años y 10 meses de prisión, más inhabilitación en el caso de los profesionales de la salud.

Abortos sin consentimiento de la mujer

Fueron 20 en los últimos 10 años. Son casos donde la mujer sufre una agresión física directa cuya intensión incluye terminar con el embarazo en curso. Se considera violencia de género y, según el informe, los agresores usaron un arma blanca, un arma de fuego o la fuerza física para lograr su cometido.

Dentro de nuestro distrito, hubo un caso en Oliva y otro en Villa Nueva.

En estos casos los imputados son en realidad las parejas o las exparejas. Depende de la gravedad, cabe recordar que hubo dos femicidios, las penas van de 8 meses a prisión perpetua.