Aborto: para pro vida el gobierno "está presionado" para aprobar la ley

En declaraciones a Radio Ya sostuvo que todos los argumentos biológicos, éticos, jurídicos, psicológicos, morales y psicológicos de los "pro vida" ya se expresaron en este debate y en el anterior -durante la gestión de Macri-, por eso enfatizó en que "el aborto es malo en sí mismo. No trae nada bueno".

Entrevista a Cristina Veglia y su posición contra el aborto

"Por más que exista, que una ley lo dignifique y que sea financiado por las arcas públicas no hay cómo encontrar algo bueno", sostuvo.

Y sobre esa línea, justificó que "este gobierno y el anterior siguen solamente lineamientos internacionales y son presionados de afuera. Está claro. Ni siquiera se oculta eso" y que también hay "presiones a las provincias, a los legisladores, los medios".

Interrupción Legal del embarazo (ILE)

Por otra parte, se le consultó sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se aplica en diversos casos, como las violaciones. La médica prefirió no opinar sobre la niña de 12 años de Jujuy que es obligada a ser madre pese a que fue violada y dijo que "antes de que se pusiera en la palestra toda esta discusión los médicos tenían claridad".

Y aceptó que tuvo que asistir en ILE para salvar la vida de la madre: "Es una negligencia seguir con algo que no va a llevar a ningún puerto". Pero a continuación apuntó: "Soy testigo presencial de niñas madres víctimas de abuso o de inmadurez en las decisiones y acompañadas por la comunidad han salido adelante".

"Destruir la vida de un niño que no es causante del abuso, ni de la pobreza no está bien. Lo que hay que hacer es perseguir el abuso. Haciendo un aborto se le hace un gran regalo al violador destruyendo la única prueba que podría condenarlo. Porque con una muestra de ADN se puede condenar. De la otra forma destruimos al niño y no ayudamos a la madre".

"Mi deseo es que esta ley no salga y el protocolo que está en las provincias (el ILE) es una vergüenza porque legaliza en la práctica algo que sigue siendo un delito. Uno tiene que escuchar relatar a mujeres sus abortos y es un delito", criticó.

Y por último, defendió su postura al señalar que "las causales para la ILE son una falacia porque es excepcional interrumpir un embarazo por la salud de la madre".