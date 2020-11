Abuso sexual: Detuvieron al periodista Carlos Fuentes

Este martes a la mañana, el periodista y ex director de Cultura Municipal, fue arrestado.

Efectivos Policiales, lo detuvieron en su domicilio y el abusador sería trasladado a la cárcel, lugar donde esperará qué orden da el Juzgado de Ejecución Penal.

Por otra parte, el abogado defensor de Carlos Fuentes, Felipe Trucco, había presentado un recurso de casación que fue rechazado llevando a que el Tribunal confirme la condena a siete años. Aun así, la defensa puede presentar un recurso extraordinario federal y llevar el caso a la corte.

fuentes-2.jpg

Si esto no se hace, la sentencia quedará firme. Recordando que si queda firme, el ex director de Cultura y periodista, por su avanzada edad, no irá a la cárcel sino que cumplirá arresto domiciliario ya que así lo prevé la ley.

Enojo, gritos y llantos

Tras conocer la sentencia y que Fuentes iba a salir sin las esposas en sus manos de los Tribunales, su ex mujer y querellante en la causa, Sandra Amantini, junto a algunas de las víctimas que estaban presentes, comenzaron a manifestar su enojo contra la Justicia y hacia el abogado defensor del acusado, Felipe Trucco.

"Es una vergüenza. Siete años es una mierda. Quedó en evidencia que a Fuentes lo protegen sus amigos en el poder", gritaba incontenible Amantini tras conocer el fallo.

Asimismo, otra de las denunciantes, aún menor, también llorando comenzó a gritar ante los periodistas: “Compraron la pericia en Córdoba. La justicia da vergüenza. Nos tocó las tetas, me metió la mitad de la p..., pero claro, eso no es violación", dijo indignada.

“Fuentes es un abusador”

Fabián Correa, pareja de Amantini también fue crítico del accionar del abogado defensor de Fuentes, Felipe Trucco: "Su alegato fue un chiste, descalificó al psiquiatra (Carlos) Falconi, lo acusó de haber sido manipulado y de emitir certificados truchos, me asombra porque todo eso queda filmado y grabado. Ha hecho comentarios despectivos de la tercera víctima, que solamente le tocó una teta pero que no la sedujo. Eran niñas (…) Pero quiero que se sepa, Fuentes es un abusador. Que no me digan que estoy instigando a la violencia, pero cuiden a sus hijas y a sus hijos, porque este tipo es una mierda".