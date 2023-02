Buscan a dos adolescentes de 18 y 16 años de edad

Concretamente, la crónica policial señala que están buscando a Joaquín Rossetto (18), a quien definieron como de contextura física delgada, una estatura de 1.74, tez trigueña, cabellos castaño oscuro, ojos color marrón, nariz y boca de tamaño normal y sin tatuajes, y al menor Santino Rossetto (16), de contextura física delgada, una estatura de 1.70, tez trigueña, cabellos castaño oscuro, ojos color marrón y nariz y boca de tamaño normal.

Además, precisaron que tiene tatuajes en la nuca y no cuenta con cicatrices en ninguna parte del cuerpo. En cuanto a sus antecedentes de salud, señalaron que no se encuentra enfermo, no toma medicación ni está bajo tratamiento alguno, en tanto que sí consume drogas y alcohol.

Finalmente, la Departamental San Martín informó que se desconoce como vestían ambos jóvenes al momento de ausentarse. Fueron vistos por ultima vez ayer en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), ubicada en la esquina de Mendoza y Porfirio Seppey.

En caso de que alguien tenga información sobre el paradero de los adolescentes debe comunicarse a la Departamental San Martín, cuyos teléfonos son 353-4619120-4619106-4619104, o con la dependencia policial más cercana.

solicitud de paradero1.jpg Departamental San Martín