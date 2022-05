Fundación Adoptar Villa María: "Reclamamos que hablen con seriedad del tema"

"El término correcto, es sin dudas, APROPIACIÓN, dado que se trata de ventas, compras e intermediaciones, por lo tanto, exigimos que este sea el término con el que deben expresarse sobre todas las búsquedas de identidad de origen", explicaron en el comunicado.

El anteproyecto prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitándoles e intermediarios.

"De ninguna manera puede confundirse una valiosa institución jurídica como es la adopción con la forma en la cual puede haberse cometido un posible delito de APROPIACIÓN de personas recién nacidas, de niñas, niños y adolescentes", manifestaron en el comunicado emitido por la fundación.

Rodrigo Aguiar, miembro directivo de Adoptar Villa María en diálogo con Villa María YA!, afirmó: "Nosotros tuvimos que esforzarnos para cambiar la mentalidad de la gente que aún sigue confundida, que aún tiene cierta ignorancia respecto al tema, y en este anteproyecto que ha mandado el Presidente, quiere tipificar en el Código Penal a uno de los delitos de apropiación como adopción ilegal, es un término inapropiado".

"Cuando hablamos de adopción, es legal, si no es legal no es adopción, es apropiación, supresión de identidad en todo caso,", explicó Aguiar. Asimismo, indicó: "Lo que reclamamos es que se use el término correcto sobre estos hechos punibles, sobre todo que el Presidente en conjunto con el Congreso puedan hablar con seriedad sobre el tema, porque también lo sentimos como un ninguneo hacia el trabajo que nosotros venimos haciendo, tanto nuestra fundación como otras organizaciones a nivel nacional y provincial".

Por otra parte manifestó que es la intención de la fundación tener una reunión con los legisladores, ya que sería "idóneo escuchar a las personas que saben del tema". Sin embargo, señaló: " No hemos tenido ningún llamado, ninguna invitación a sentarnos a hablar por parte de los legisladores o del Gobierno nacional".