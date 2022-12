"A partir de varios varios reclamos de varias ciudadanos que se han presentado a la defensoría y hemos podido ver y observar que muchos jubilados y pensionados han quedado con montos que no han sido actualizados al día de la fecha de sus jubilaciones y pensiones. Tanto el monto que ha quedado en situaciones donde se cobrarían mensualmente dos mil dólares por mes y lo pasaron a dos mil pesos. Entonces vos imagínate Patricia que al día de la fecha una persona pueda estar cobrando dos mil pesos como jubilación", indicó Gancedo.

Según señaló, la moneda dólar se convirtió en peso rotundamente y en otros casos donde no se actualizó el monto de la jubilación y en otros reciben cuatrocientos pesos de cobro mensual. "Son números que no hace falta entrar en cuestionar los montos y a partir de esto surgió la iniciativa para poder reclamar porque en sí las AFJP están cobrando los montos correspondientes pero no nuestros jubilados y nuestros pensionados", puntualizó.

Cuando se privatizaron, es cuando la AFJP que en muchos casos directamente ya venían en los recibos de sueldo sin la posibilidad ni siquiera si uno decidía querer cobrar a través de AFJP.

¿Qué deben hacer las personas que encuadran en esta situación?

"Les queremos pedir a las personas se acerquen acá al espacio de la defensoría que vamos a estar haciendo los reclamos para que las personas que se acerquen se trate su caso en particular. Vamos a iniciar una carpeta con un expediente en cada uno de los casos para está reclamando que lo vamos a hacer de manera conjunta con la Defensoría de Nación", puntualizó.

Y concluyó: "Les pedimos que se acerquen acá a la a la defensoría en la calle Chile 327 que seguramente estarán recolectando carpetas para iniciar el reclamo el año que viene. Lo que decimos es que en cada reclamo y sobre todo en estos reclamos que son masivos, mientras mayor cantidad de gente podamos estar reclamando mejor porque tenemos siempre mayor posibilidades de escucha, entonces le solicitamos a la gente que pueda estar acercándose teléfono disponible de la defensoría".