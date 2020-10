Agricultura: Mandó kits de semillas a 150 personas

Allí a través de una entrevista con el portal relató su experiencia. “Hace varios años que de hobbie realizo huerta, como una actividad extra para despejarme. Casi todo lo que siembro allí, lo hago por mi cuenta. En octubre del año pasado tenía un resto de semillas, y se me ocurrió ofrecerlas por Twitter. Empecé a mandar semillas por correo, salió bien, y la gente me agradeció mucho. Gente que no hacía huerta y que realmente aprovechó el kit”, relató Kike en diálogo con Agrofy News.

En un contexto económico muy complicado en nuestro país, la posibilidad de tener la huerta pen casa se convirtió en una realidad en más de una familia, no sólo por la cuestión económica sino como pasatiempo, despejarse con otra actividad en tiempos de confinamiento se volvió más esencial que nunca.

Según reveló el portal especializado en agricultura Bessone ya mandó kits de semillas aproximadamente a 150 personas. allí, repasó alguno de los lugares a donde tuvo que realizar envíos, por ejemplo, mencionó a Caleta Olivia de la provincia de Santa Cruz y con respecto a la zona norte de nuestro país recordó a Tartagal de Salta para un grupo de jóvenes que iban a realizar una huerta en un hogar de ancianos.

“La idea es dar un puntapié inicial para que arranquen por su cuenta. Esa es también un poco mi visión de por qué lo hago. No solamente desde el punto de vista productivo, sino también motivar a la gente a hacer algo” menciona Kike que además da consejos a través de su cuenta de twitter @kikebessone, para que todos tengan la posibilidad de tener una huerta en casa.