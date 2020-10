Agustín Benítez de Pampayasta cantó con Mery Granados

El dueto, sumó hasta el momento, un total de 4,286 reproducciones y 200 comentarios. Los talentosos jóvenes, realizaron su propia versión de la bonita balada "Titanic", que del cantante colombiano Camilo, y la cantautora puertorriqueña, Kany García.

Agustín, continúa con su vocación musical a flor de piel, deleitando a sus seguidores por Instagram y cada tanto, suma a artistas locales y nacionales a su música.

https://www.instagram.com/p/CGlb3ophUjc/

Mery Granados, es la hija más pequeña de Pablo Granados, y actualmente se encuentra dedicándose a la música. La cantante interpretó canciones como "Butterflies," "You Will Know About Me" y "For Whatever Happens.", y en 2017 lanzó su primer álbum, llamado With Wings On.