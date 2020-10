"La discográfica Limbo Music me notifica que "Están dando un gran paso" y es por eso que, si quiero seguir en Spotify, debo pagar una suma de 6000 pesos", se despachó sobre su carrera el vocalista de Ole Blando.

"En mis humildes 15 años de carrera nunca pagué por tocar, nunca vendí entradas, nunca participé de un concurso de bandas, nunca fui a un certamen de artistas. Por eso no me han visto tocar en festivales como Cosquín rock, ni telonear a grandes bandas, ni tocar en bares de moda, o en concursos de TV", continuó.

Sobre la importancia de perseverar en lo que a uno le gusta a lo largo de los años, Druetta manifestó: "este mail no es para Limbo Músic, que se puede ir a la puta que lo parió, sino para contarles que, desde que dejé de perder el tiempo pensando en la difusión y pude concentrarme en la obra, todo ha ido mejor. Que lo importante es perseverar. Perseverar con una buena obra. Encontrar el propio pulso, el estilo propio, tratar de hacerlo bien. Y luego la difusión viene sola. O no, pero entonces ya no te importa".

"Pegarla es mentira !No se puede agarrar la música muchachos! Qué tanta mierda de Limbo, de Spoti y de la mar en coche... No se puede tener la música, no se puede guardarla. Son vibraciones en el aire, se te escapa para todos lados, como el tiempo, como la vida, como la libertad", continuó el artista.

Y fue categórico y contundente en relación a los próximos años de su carrera: "Quizás no me encuentren más en Spotify. Sigo en mis redes, en mi página web y acá sentado en mi casa, como estuve siempre".

