Intimidan fuera del colegio a la hermana de Agustina Cuzcueta

"Tengo miedo. Claro. Es como que estamos presas, yo tengo que dejar mi trabajo para salir. Desde que pasó esto con Agustina nosotros no tenemos paz", expresó.

Según expresó Veónica, Julieta, hermana de Agustina, va por la tarde al al colegio nacional y manifestó ver a Mir, uno de los atacantes sentado al frente a la institución con otro grupito de chicos amigos de él.

"Comenta esto cuando la fue a buscar el padre, se lo dice y cuando llega a casa me lo comentan a mí. Entonces el día miércoles no logré verlo porque fui un poquito más tarde, me demoré el día jueves cuando llego a buscar a Julieta, este chico vuelve a aparecer y a sentarse al frente del colegio con todo este grupo de chicos, yo llamo a la policía y trato de sacarle una foto y grabarlo que bueno, me tuve que arriesgar y ponerme al frente de él y bueno, de paso recibir amenazas de otro compañero de él, que no me filmés, no grabés, que estoy en el colegio y la vas a pasar mal", puntualizó.

Desde el ataque, la familia no encuentra paz

Estos chicos se esconden, esconden la cara, bajan la mirada. Este chico se retira del lugar y yo me llego a la unidad judicial a hacer la denuncia y el día viernes yo voy a buscar a Julieta el colegio en el camino me lo vuelvo a cruzar a este chico, la llamo por teléfono y me dice que está dentro del colegio y ahí cuando ella sale en el transcurso de que volvemos a casa, me cuenta de estaba todo el grupito de este chico afuera del instituto y la psicopedagoga del colegio me manda adentro urgente.

Según indicaron, desde el colegio la protegieron, porque ellos sabían de la situación. Según expresó la mamá de la joven atacada, uno de los jóvenes observaba de forma fea, mala e intimidatoria a la adolescente.

"Sale la psicopedagoga, le pide por favor a estos chicos que se retiren porque no son alumnos. Y es como que la increparon con malas contestaciones de mala manera y ella se vuelve para adentro, la psicopedagoga le dice Julieta que no salga y sale con la la vicedirectora a pedirles nuevamente que se retiren del lugar y bueno es como que deambulaban de un lado para el otro, hasta que deciden llamar al móvil policial y ahí es que ellos se retiran", manifestó.

Volver a denunciar, una y otra vez

Me llegué de nuevo a la unidad judicial a ampliar la denuncia y acabo de recibir una citación para el juzgado de menores para contar lo que pasó. Los acusados del ataque a Agustina tienen prohibido el contacto y comunicación hacia todos los miembros de la familia y testigos de la causa.

Hay tres acusados por el ataque, uno mayor y dos menores de edad. "Me siento como que en el colegio va a estar protegida porque no la van a dejar salir a ninguna de mis dos hijas hasta que yo llego a buscarlas y yo las llevo hasta la puerta del colegio y hasta que no entran no me retiro pero después ellos tienen una vida", expresó con preocupación Verónica.

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí