Específicamente el comunicado nombra a una mujer que recientemente renunció a su cargo como vocal suplente de la lista que ganó las elecciones vecinales en el barrio San Martín.

Sobre el estado de salud de su hija, Verónica señaló a Villa María Ya! que Agustina está realizándose controles pero se encuentra "muy bien". Recordamos que recientemente había tenido una recaída que ameritó una operación de urgencia.

Hace tiempo atrás se generó un hecho policial en el que Agustina Cuzcueta recibió una herida en la cabeza y su mamá viene reclamando justicia por el hecho. Hay menores involucrados y también un mayor que está detenido.

La mamá de dos de los chicos que están acusados por este hecho, Claudia, señaló que están sin respuesta por parte de la fiscalía, "venimos preguntando y nadie nos da ninguna respuesta de nada".

Y agregó: "Yo fui quien la socorrió y mi hijo más grande que llamó a los bomberos en el momento que la nena estaba ahí y no nos llaman a declarar ni nada. Lo vi porque yo sentí ruido de moto y salí afuera y vi cuando estaba tirada".

El hijo mayor de Claudia se encuentra privado de su libertad y al menor lo trasladaron a otra ciudad para evitar la compleja situación y porque según declaró reciben amenazas de personas cercanas a la joven accidentada.

"Recibimos amenazas todos los días, todo el tiempo por parte de los amigos de la chica que estuvieron presentes esa noche en el accidente. Me amenazan de muerte, es más hace quince días atrás en una estación de servicio, yo estaba cargando nafta y me amenazó de muerte. Y me decía que me iba a matar a mi hija también" expresó.

Según indicó ella formuló la denuncia por las constantes amenazas y señala que necesita ser escuchada por la justicia.

"Necesito que me escuchen, porque están demorando todo, están trayendo testigos que realmente no son y están lamentablemente trabajando de oficio, porque no están haciendo nada de lo que tenían que hacer, que es más a esta señora le mandamos cartas documentos y demás denuncias a la mamá de la víctima porque ella hostiga todo el tiempo", indicó Claudia.

Relato del día del accidente

"Mis hijos estaban en la esquina de mi casa y ven que vienen los chicos del otro barrio, eran más o menos doce en moto y Agustina venía ella con dos más en moto sin patente y agarran un pozo y uno que se larga, sería el que iba último en el vehículo y ella empieza como a perder el equilibrio y se da la cabeza contra una trafic que estaba parada", manifestó.

Y concluyó: "Ellos vinieron corriendo porque se asustaron porque venían muchos en moto y ya habían tenido problemas con un nene que estaba ahí con ellos. Los chicos estos de la bandita de esa nena, venían todos exhibiendo armas de fuego y gomeras y cuando yo estaba auxiliando a la nena fuera de mi casa esperando que vengan los bomberos uno de ellos que no sé el nombre pero lo conozco si lo veo me sacó un arma de fuego amenazándome de muerte".