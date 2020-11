Alberto Fernández confirmó 25 millones de vacunas para diciembre

En conferencia con la agencia de noticias rusa, el presidente la Nación Alberto Fernández manifestó durante este día: "El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase tres y estarían en condiciones de entregarnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda. Es una vacuna que se da en dos dosis: la primera y un día después la segunda".

"10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre y enero podriamos tener 15 millones más", confirmó el mandatario.

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", admitió Fernández.

El presidente sostuvo que no tendría problemas de inmunizarse con la vacuna rusa, pero señaló que no se vacunará antes de que el fármaco ruso esté disponible para la población argentina.

Sobre la vacuna rusa

Según informó el portal Ámbito.com este día lunes, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Rusia fue bautizada "Sputnik V" (V de vacuna, ndlr), en homenaje al satélite soviético, declaró el presidente del fondo soberano implicado en su creación.

Los rusos tienen tanta seguridad en su desarrollo que incluso una de las hijas del presidente Vladimir Putin se la colocó: "Una de mis hijas se aplicó esta vacuna. Creo que participó en los experimentos", expresó, según la agencia Interfax, agregando que tuvo un poco de fiebre "y nada más".