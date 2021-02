Las entidades del campo le solicitaron al presidente debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan el precio final.

Además explicitaron su rechazo ante un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios, publicó Télam.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, afirmó que "el presidente dijo que las retenciones no son el instrumento que tiene la voluntad de aplicar sino que propone que se alcance un acuerdo".

En una entrevista brindada días atrás el mandatario aseveró: "Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales".

Alberto Fernández se reunión con la Mesa de Enlace

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Por parte de la organización, participaron los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; de Coninagro, Carlos Iannizzotto, y de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.