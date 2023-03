"Pudimos hacer desde el Estado una gestión pensada y dirigida para las mujeres. Yo siempre le decía a Juan Schiaretti en su primer gobierno que hay que pensar en las mujeres; mucho antes de estos movimientos que obligan al Estado a tener políticas de género", comenzó Vigo el diálogo con la prensa, en consonancia con el marco de la charla que daría minutos después.

Vamos a cumplir 40 años de democracia, y no hay democracia si las mujeres no estamos incluidas Vamos a cumplir 40 años de democracia, y no hay democracia si las mujeres no estamos incluidas

"Hoy estoy en el Senado de la Nación intentando producir los cambios que a mi modo de ver necesitamos, en esto de un país más federal y que se escuchen las voces de las provincia", dijo quien fuera durante años presidenta de SACRA Seccional Córdoba Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina

"Yo voy a estar para lo que mi compañero y mi coalición de gobierno (HxC) decida. Si necesita que esté, yo voy a estar, pero también creo que tenemos que abrir nuestro espacio para ampliar la coalición", comentó sobre su posible candidatura en un alto cargo ejecutivo.

Tenemos que hacer todos los intentos para seguir sumando todos los sectores Tenemos que hacer todos los intentos para seguir sumando todos los sectores

"Todas las definiciones las toma el candidato (Yaryora), así que cuando el candidato defina junto con el partido y los aliados de la coalición, vamos a respaldar el o la que sea".

Sobre la escisión junto a otros 4 senadores del bloque del Frente de Todos, Vigo hizo hincapié en su proyecto sobre la distribución equitativa de los subsidios al transporte como ejemplo de un paradigma federal, y de la construcción de un espacio superador de la grieta.

"Estamos trabajando en nuestro bloque de Unidad Federal. Hablamos tanto con el oficialismo como con Juntos por el Cambio. Nosotros estamos en el medio. No podemos ser víctimas de los dos extremos", sostuvo.

Sin embargo, uno de los integrantes del nuevo bloque, el senador por Entre Ríos Edgardo Kueider, aseguró que seguían alineados con el Frente de Todos y que "no se fueron del oficialismo, sino que era una estrategia legislativa".

WhatsApp Image 2023-03-11 at 18.15.19 (1).jpeg

En la mesa compartida con el secretario de Comunicación de la Provincia, Marcos Bovo, la ex concejal villamariense de HxC, Verónica Navarro, y el ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, Eduardo Accastello, Vigo habló sobre la territorialidad:

"El interior es clave. Que Río Cuarto sea capital alterna expresa esa voluntad. Hay que ir al interior porque ahí está el germen que mueve a Córdoba".

"Hay que ser muy respetuoso de la territorialidad. Córdoba es muy diversa, hay idiosincrasias muy distintas, por eso hay que escuchar siempre a los dirigentes. El interior tiene el gran peso de lo que se viene".

Sobre la lucha salarial que llevan adelante los sectores docentes y del área de salud de la provincia, comentó: "Yo creo que en este caso, la Provincia... primero me parece que es un año electoral.... ningún ingreso en la Argentina hoy alcanza, los asalariados están debajo de la línea de la pobreza, cosa que no sucedía hace mucho tiempo".

"El asalariado hoy es pobre. Por supuesto que una inflación que es peor que un Pac Mac, porque te va comiendo todos los días, y con un gobierno ausente que no ha tomado una sola medida que revierta esto, en este sentido se están expresando todos los gremios".

"También es cierto que estamos en un año electoral, y en Córdoba quiero aclarar que están los salarios más altos. Si alcanza, obviamente que no por esto que digo primero, pero tampoco porque sea un año electoral el gobierno de la Provincia va a pagar lo que no puede pagar, no se puede hipotecar la provincia".

"Además en algún momento se había arreglado con los docentes y creo con los gremios de salud, pero evidentemente también juega esto del año electoral. El gobernador ha sido muy claro y también cada uno de los ministros, no se va a pagar más allá de lo que se puede."

"Porque sino estamos hipotecando y estamos entrando de nuevo en lo que todo el mundo critica con razón, que es que en cada año electoral se empieza a tirar plata para todos lados, y esto no es así, porque sino es de viraje corto, tenes para hoy pero mañana la provincia fundida".

Recordamos que la Ley 10.694, votada en plena pandemia, cambió el 82% móvil para los jubilados docentes por un 64%.

Docentes Jubilados en Acción piden derogar la ley 10.694

WhatsApp Image 2023-03-11 at 18.15.34.jpeg

Finalmente, a Vigo se le preguntó por el rol y proyecto de su marido de cara al 2023: "Schiaretti está trabajando con distintos sectores por una alternativa que supere la grieta. En eso hay muchos argentinos que pensamos como él, muchos que vienen de los sectores vinculados al peronismo y no al kirchnerismo".

"El kirchnerismo es como que tiene secuestrado al peronismo, y me parece que el peronismo tiene posibilidades y muy buenos dirigentes como para ofrecer una alternativa superadora de una punta de la grieta y de la otra", concluyó la senadora.

Alejandra Vigo habló con la prensa antes de su charla en el hotel Howard Johnson