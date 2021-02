Edificio Alem: no era incendio sino una desinfección

Al llamado acudió personal de Bomberos con 6 unidades y 35 efectivos y al llegar al lugar constataron la presencia del humo por lo que procedieron a romper la puerta para ingresar.

Al entrar al departamento se encuentran con la sorpresa de que era una desinfección que no dieron aviso.

Se trataba de un plato con un desinfectante que largaba olor a cable quemado.

Incendio en el sexto piso del Edificio Alem

"Había humo en todo el ambiente, en los palieres, en los pisos superiores", comentó el Jefe de Bomberos Gustavo Nicola.

En relación a la seguridad el sistema de alarma del edificio no funcionaba, tampoco la red de incendios ni las luces de emergencia y las estaciones fijas de agua que había o no tenían manguera o no tenían la llave para abrir.