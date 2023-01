Recordemos que los abuelos comenzaron a viralizar su búsqueda durante las últimas horas del día domingo a través de las redes sociales, allí se comentó que los padres, que no tienen la tenencia del niño, no lo devolvieron luego de la visita que el menor tenía programada y desde ahí no se supo más nada de él.

Luego se viralizaron imágenes de los tres saliendo de una estación de servicio, pero no hubo más certezas, lo cierto es que la búsqueda continúa por estas horas y a medida que pasan los días se teme por la salida del país, ya que, según información brindada por el abuelo a radio Urbana, éstas tres personas estarían un reconocido barrio porteño.

¿Más información?

Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

Escribinos por WhatsApp: Click aquí

Seguinos en Facebook: Click aquí

Buscanos en Instagram: Click aquí

Estamos en Twitter: Click aquí

Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

Estamos en Tik Tok: Click aquí

Suscribite en YouTube: Click aquí

Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí