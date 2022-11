"A partir del primero de enero que es lo que me permite la Carta Orgánica, me voy a Buenos Aires porque he sido designada en la Defensoría del Pueblo de la Nación como directora de Relaciones Institucionales. En septiembre del 2020 falleció mi gran amigo, Tomás Dadí, que era el director. Quedó el cargo vacante y ya antes de irme a Roma el doctor Juanjo Boquel, con su equipo me lo habían propuesto si quiero estar en esta selección para el cargo", declaró Peressutti a Villa María Ya!

Consultada sobre las responsabilidades que va a tener dijo que "es un lugar en donde yo defiendo los derechos y el acceso de derechos de la gente. Y bueno, lo que hago acá será a nivel nacional, desde ese lugar, desde ese cargo y desde esa oficina, siempre se defendió cada cosa que nosotros presentamos, como la Ley Fría.

En el lugar de Alicia Peressutti asumirá su segunda, hasta que se termine el periodo, que es el próximo año. Luego se deberá ir a elecciones, formando parte de los comicios generales municipales.

"Eugenia va a estar a cargo de la Auditoría. Yo estoy muy feliz, porque me significa a nivel personal mucho sacrificio como siempre me significó todo lo que hice. Me preguntaban si iba a dejar Vínculos en Red, todas esas organizaciones son mi vida. Yo no las voy a dejar", afirmó.