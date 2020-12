Alimentos y solidaridad: la historia de "Comida Calentita"

En esta oportunidad en Radio Ya! conversamos con Luciano "Cartucho" Destefanis integrante del grupo Comida Calentita que realizó un trabajo brillante durante la cuarentena y previa a ella.

"Comida Calentita ya va por el cuarto año, durante la semana recolectamos los alimentos, preparamos la comida el fin de semana y salimos y repartimos. Armamos bandejitas con el film, ponemos la frutita, el pan, llevamos la viandita y lo hacemos en domicilio. Durante la pandemia ese método funcionaba mejor. Por eso es que llegamos ahora a estar repartiendo más de 300 viandas semanales, son más de 1200 al mes", comentó Destefanis sobre la cantidad de familia a la que ayudan.

Consultado sobre cómo consiguen el financiamiento o los recursos para llevar adelante estas viandas, Luciano manifestó: "como hace tanto que lo hacemos y las empresas ven las publis en el face, saben que es posta lo que hacemos y todo el mundo se quiere copar. Hay mucha gente que puede ayudar y que más lindo que ayudar a algo que están viendo, que se está haciendo".

"Estamos en la etapa 3, nos volvimos a casa en cuarentena, que sería el barrio Botánico, es mi casa en donde tenemos la cocina, ahi es donde elaboramos, envasamos y de ahi salimos a hacer los repartos", continuó.

"Con la cuarentena duplicamos los pedidos. Lo que pasa es que todos veníamos justito, veníamos zafándola, siempre se pelea el mango, siempre llega de alguna manera uno a fin de mes, te vas acomodando. Esta gente que nosotros ayudamos que por lo general son mamás solteras con 3 o 4 chicos o algunas parejas de jovencitos que el papá sale a pelearla y a buscar el mango de cada día, esa familia de repente se les corta. Me pasó de que el papá me recibía la comida, que nunca me había pasado, agachaba la cabeza y me la recibía, obviamente no me hacía sentir nada bien. Nos pasó eso durante la cuarentena pero por suerte se va activando", detalló sobre el perfil de la familia a la que ayudan.

Cómo ayudar con el Operativo Navidad

El objetivo es ayudar a más de 500 niños y familia de 3 comedores locales: Copa de leche Rayito de Sol, organización Comida Calentita y comedor Caritas Felices.

La colaboración es muy sencilla, podés acercar tu aporte a la redacción de nuestro medio o Radio Ya!, San Juan 1286 o comunicarte al 353-4110401.

¿Qué estamos recolectando?

Alimentos no perecederos.

Juguetes.

Productos navideños.

Regalos que vos consideres.

Todo lo recaudado será entregado el mismo 24 de Diciembre en el marco de un megaoperativo de transmisión.