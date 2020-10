Por la finalización del IFE quieren ir a la Muni a pedir tierras

Julieta Vegas escribió en el reconocido grupo de Facebook Trato Hecho Villa María: "Casi me muero con la crisis que ay nos sacan el ife 4 mas a las mujeres q tenemos chicos esto no es justo yo tengo mis hijos y ensima. Me estoy x quedar en la calle xq no cuento cn el dinero para pagar".

El objetivo de ella era poner de manifiesto que ante la posible finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) la situación económica de los beneficiarios se vería fuertemente afectada.

"Quien se suma a ir al municipio a. Exsiguir q al menos nos den un pedazo de tierra para los q no podemos pagar el alquiler. Me avisan y programanos. Ya basta de aserles pasar miseria a nuestros hijos. Y. De agachar la cabeza. X favor agamonos escuchar no x nosotras sino x nuestros hijos", completó.

Ante la publicación una catarata de comentarios salieron a responderle: "Y si probas de ir a pedir trabajo..", "Que gran error el IFE por que ahora se creen que tienen la obligación de mantenerlos", comentaron algunos.

Por otro lado, otros usuarios decidieron tener una mirada mas benevolente y expresaron: "Buen día ! No peliemos tanto seamos mas misericordiosos entre nosotros !Les digo la verdad no me vino mal el ife ,pero no me hace mal para nada no cobrarlo ! Tengamos en cuenta que era provisorio !Te tiro ideas !Yo vendo panes rellenos ,le encanta a la gente !Suerte !".

¿Se termina el IFE?

“Si existe un cuarto pago o se avanza en otra política social de acompañamiento con otras perspectivas, se definirá en los próximos días”, manifestó directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

No obstante, según trascendió, una de las posibilidades en análisis es que la ayuda de 10 mil pesos involucre sólo a jóvenes de entre 18 a 24 años.