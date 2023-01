El video del acontecimiento fue compartido en la cuenta de videos graciosos Only In Córdoba, que no dudó en bromear y ligarlo a una hipotética presencia de alienígenas. Asimismo, aparece en compañía de lo que sería un audio de una vecina, quien afirmó: "El dueño de la casa se acostó a dormir (la siesta), la pileta estaba vacía, pero estaba presionada por unos ladrillos, y lo empezaron a llamar los vecinos que la pileta estaba arriba de los cables".

"No había viento, no sabemos si son los extraterrestres o qué pasó, que se la llevaron arriba de los cables", agregó en su testimonio. Finalmente, es preciso destacar que hasta este momento no trascendió porqué la pelopincho llegó a esas alturas, ni si fue un acto dañino de seres de otro planeta, aunque seguramente fue muy difícil bajarla del tendido eléctrico.