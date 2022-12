Tras el triunfo 4-0 del "Fortinero" en la ida, el partido comenzó con una marcada paridad y con el dueño de casa haciéndose dueño de la iniciativa, ya que necesitaba un triunfo para forzar una tercer final. En este contexto, se acercó a los diez minutos de juego, cuando el defensor visitante Tomás Lorca envió al córner una ofensiva ticinense, y a los 17', cuando Lucas Bolatti lanzó un remate que fue desviado por el arquero Jonathan Scalzo.

Sin embargo, Alumni logró ponerse en ventaja cuando corrían 32': Facundo Depetris despejó desde el fondo, un defensor pifió y la pelota le quedó servida al goleador de la serie, Ignacio Salort, quien remató a la red para poner el partido 1-0 y hacer delirar al nutrido grupo de hinchas "Fortineros".

Una vez en ventaja, los villamarienses lograron controlar el cotejo, aunque Atlético Ticino se acercó al gol a los 46', con un remate de Emanuel Coria que se fue cerca del poste derecho, y a los 26' del complemento, con un remate del ingresado Javier Bergese que fue contenido por Scalzo.

Finalmente, Alumni amplió ventajas a los 31, cuando Maximiliano Delgado envió un centro desde la derecha que recibió Juan Pablo Galleguillo, quien se acomodó para rematar y poner el partido 2-0. En los minutos posteriores, el dueño de casa fue insistentemente en busca del descuento y lo encontró a los 44', gracias a gol de tiro libre de Ayrton Páez.

En los minutos adicionales, el "Fortinero" logró mantener su ventaja y con el silbatazo final del árbitro Álvaro Carranza celebró efusivamente la obtención de la Liga Villamariense, que también le otorga una plaza a la próxima edición del torneo Regional Federal Amateur. Cabe destacar que es el título número 22 para Alumni en el campeonato local, donde es el máximo ganador seguido por Alem (17) y Colón de Arroyo Cabral (12).

Termina el partido y Alumni se consagra campeón de la Liga Villamariense

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

ATLÉTICO TICINO (1): Diego Fantino; Matías Bettiol, Carlos Jacobi y Fernando Rodríguez; Juan Segundo Maldonado, Juan Bianchi, Lautaro Monje y Lucas Bolatti; Agustín Ostera; Ayrton Páez y Emanuel Coria. DT: Pablo Suárez

ALUMNI (2): Jonathan Scalzo; Patricio Peñaloza, Cristian Gastón Molina, Tomás Lorca y Facundo Depetris; Maximiliano Delgado, Gastón Kranevitter, Lucas Medina y Facundo Molina; Ignacio Salort y Román Martini. DT: Fabián Suescun.

GOLES: 32' PT Ignacio Salort (A), 31' ST Juan Pablo Galleguillo (A) y 44' ST Ayrton Páez (AT).

CAMBIOS: 29' PT Juan Pablo Galleguillo por Cristian Gastón Molina (A), 15' ST Rodrigo Fassi por Lucas Bolatti (AT), 23' ST Gaspar Becchero por Juan Bianchi (AT) y Javier Bergese por Agustín Ostera (AT), 29' ST Agustín Bencivenga por Ignacio Salort (A), 35' ST José Fernández por Emanuel Coria (AT) y Elías Acosta por Fernando Rodríguez (AT), 44' ST Genaro Kamienski por Patricio Peñaloza (A), Matías Bustamante por Lucas Medina (A) y Gastón López Leiva porMaximiliano Delgado (A).

ÁRBITRO: Álvaro Carranza.

GLOBAL: Atlético Ticino 1-6 Alumni (campeón Alumni).

ESTADIO: Atlético Ticino

RESERVA: Ricardo Gutiérrez de La Palestina 0-2 Alumni (Global 0-3, campeón Alumni).

El "Fortinero" también festejó en Reserva

Por otra parte, cabe destacar que en la previa Alumni también festejó el campeonato de Reserva de la Liga Villamariense, tras vencer 2-0 a Ricardo Gutiérrez de La Palestina. En la ida disputada en, el "Fortinero" había doblegado al "RG" por 1-0.