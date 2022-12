El "Fortinero" comenzó ganando el partido prácticamente desde el vestuario, ya que a los 20 segundos de juego Ignacio Salort quedó cara a cara con el arquero Diego Fantino y remató a la red para poner el partido 1-0. El segundo gol llegó a los 8' en un tiro de esquina, por intermedio del defensor Facundo Depetris.

Asimismo, a los 18' de la primera mitad llegó el 3-0: Jonathan Scalzo sacó el balón en largo, Maximiliano Delgado lo capturó entre el portero y un defensor, y convirtió ante un arco desguarnecido. En el epílogo de la etapa inicial (43') Ticino tuvo la chance de descontar, con un cabezazo de Ayrton Páez que pasó a la izquierda del arco local.

A los 8' del complemento Páez volvió a intentar con un remate que contuvo Scalzo, en tanto que a los 10' llegó el último gol de la noche, cuando Delgado desbordó por el sector izquierdo, ingresó al área y asistió a Salort, que convirtió el 4-0 definitivo. En los minutos posteriores no hubo gran actividad en las áreas, por lo que el marcador no volvió a alterarse.

Con el silbatazo final, Alumni celebró una importante victoria en Plaza Ocampo de cara al partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en el reducto de Ticino. En dicho cotejo, el "Fortinero" se consagrará campeón si gana o empata, en tanto que el dueño de casa estará obligado a ganar para llevar la definición a una tercer final.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

ALUMNI (4): Jonathan Scalzo; Patricio Peñaloza, Cristian Gastón Molina, Tomás Lorca y Facundo Depetris; Maximiliano Delgado, Gastón Kranevitter, Lucas Medina y Facundo Molina; Ignacio Salort y Román Martini. DT: Fabián Suescun.

ATLÉTICO TICINO (0): Diego Fantino; Matías Bettiol, Carlos Jacobi y Fernando Rodríguez; Juan Segundo Maldonado, Juan Bianchi, Lautaro Monje y Elías Acosta; Emanuel Coria; Ayrton Páez y Rodrigo Fassi. DT: Pablo Suárez.

GOLES: 0'20'' PT Ignacio Salort (A), 8' PT Facundo Depetris (A), 18' PT Maximiliano Delgado (A) y 10' ST Ignacio Salort (A).

CAMBIOS: 0' ST Matías Bustamante por Facundo Depetris (A), 14' ST Agustín Ostera por Juan Bianchi (AT), Lucas Favalli por Elías Acosta (AT) y Lucas Bolatti por Rodrigo Fassi (AT), 30' ST Juan Pablo Galleguillo por Ignacio Salort (A), 36' ST Gastón López Leiva por Maximiliano Delgado, Julián Cecchini por Román Martini y Gonzalo Rojas por Cristian Gastón Molina (A), y 38' ST Martín Favalli por Emanuel Coria (AT).

ÁRBITRO: Yoel Yudica.

ESTADIO: Plaza Ocampo.

RESERVA: Alumni 1-0 Ricardo Gutiérrez de La Palestina.