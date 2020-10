El pasado 6 de octubre, el villamariense de 40 años se había ausentado de su vivienda ubicada en Salomón Deiver al 800, y su pedido de paradero fue lanzado por la Policía el martes 13, exactamente una semana después de ausentarse de su hogar. En la tarde del jueves, lo ubicaron en la habitación número 4 de un establecimiento ubicado en la calle Constancio Vigil al 2700, en buenas condiciones de salud.

Luego de los sucesos, el fiscal Bosio afirmó a Radio Ya!: "Tuvimos un final feliz". Además, narró el desarrollo de los sucesos, manifestando que empezaron a trabajar estando atentos "a los primeros testimonios, sobre todo con conocimiento de los familiares", quienes afirmaron "que no era la primera vez" que Alves abandonaba su hogar.

La búsqueda

"La hipótesis era que el debería o tendría que estar pernoctando en algún lugar de la ciudad, de algún amigo, o en algún lugar que le diera a el la posibilidad de parar", agregó. Asimismo, resaltó que desde el martes al jueves se fueron incorporando fuerzas a la búsqueda, como la división de investigaciones de la Policía local, la División de Investigaciones Operativas Especiales de Córdoba (aportaron técnicos especialistas en comunicaciones) y la DUAR.

Llegado el jueves, Bosio resaltó: "Entre todos nos reunimos tempranos en mi oficina, en la unidad judicial, y estuvimos diagramando con la información que teníamos". "Se estuvo trabajando intensamente en el barrio Los Olmos, porque nosotros teníamos que este joven se movía en este sector. Es decir en un triángulo entre barrio Los Olmos, Las Playas y el San Juan Bautista", añadió.

El fiscal afirmó que después de las 14 recibieron información importante que les permitió hallar a Alves Carneiro, y narró como fue el encuentro: "El se sorprendió, dijo que no sabía. Yo después acá en la Unidad Judicial estuve hablando con él, el manifiesta que no tenía teléfono celular". "Tiene algunos problemas personales y familiares, por eso él dice que no había vuelto".

"Pensamos lo peor" "Pensamos lo peor"

Bosio se refirió a como se vivenció el proceso de búsqueda, luego de encontrar el auto en una calle y recibir la denuncia: "En ese momento nos preocupamos y pensamos lo peor". "Cuando empezamos la investigación y ya tuvimos la imagen de él, el día jueves pasado en las cámaras de la ciudad, nos tranquilizamos un poco", añadió.

Por último, el fiscal resaltó que lo del auto perdía importancia porque "lo encontraron ese jueves a la mañana, pero el jueves a la tardecita, las cámaras ya lo habían tomado" y narró que el operativo generó "un movimiento y un gasto muy grande". "Lo importante es que apareció el joven, lo importante es que estaba bien, y bueno, en definitiva todo el trabajo terminó de manera positiva", concluyó.