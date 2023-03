Alguno podría decir: ´¿Por qué no actuaste cuando fuiste ministro de Seguridad o de Justicia con Seguridad adentro? Y, porque los gobernadores no lo pedían. Y uno no se puede meter en las provincias si no lo resolvés de antemano. Y a lo mejor en ese momento no se evaluaba que era tan importante o que iba a llevar a una dimensión como la que tenemos en este momento", indicó al presente ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el ministro marcó distancia de la decisión que anteayer anunció el presidente Alberto Fernández sobre el envío de una dotación de ingenieros desarmados del Ejército para colaborar en la urbanización de barrios populares en Rosario.

Fue luego de que el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy considerar "inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario".

Fernández le aclaró al economista opositor que él no formó parte de la decisión y lejos de contradecirlo, señaló que estaba "más cerca de pensar" como él "que otra cosa".

Además, el ministro Fernández anunció hoy la "inminente" puesta en marcha de un comando unificado de fuerzas federales en el conurbano bonaerense.

Al exponer como invitado en la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, en el marco de la emergencia por la violencia narco en Rosario, el funcionario precisó que las bases operativas de ese comando unificado estarán en La Matanza, Tigre, Pilar, Avellaneda y La Plata.

“Aun no está en funcionamiento pero esto es inminente. En la semana va a estar listo. Son cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, de donde vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo", sostuvo el ministro.

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, salió al cruce de Fernández y lo acusó de haber "desarmado las unidades" de Gendarmería en barrios del conurbano como La Matanza.

"Los que han desarmado esas unidades y se llevaron los gendarmes son ustedes, señor ministro. En La Matanza estaba frente al barrio Puerta de Hierro. Van a empezar algo que desinstalaron ustedes desde 10 de diciembre de 2019. Empezaron con los municipios que no son oficialistas", lamentó el legislador macrista, quien le recriminó la insuficiencia de efectivos de fuerzas de seguridad federales en territorio bonaerense.

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí