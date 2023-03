Anmat sacó de circulación el aceite de oliva marca "D'olivo"

La Disposición 10056/2022 determinó la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto: “Aceite de oliva extra virgen marca D’olivo - RNE 3314257, RPNA 13623467″, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registro de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo números de RNE y de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso de aceite de oliva de la conocida marca D’olivo. Este insumo no se encontraba en los registros que siempre tiene la entidad, ni tiene datos de dónde fue fabricado.

En este caso, la Anmat consideró que el producto es completamente ilegal no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional. No es la primera vez este año, ni será la última que un producto no cumple los requisitos para ser comercializado.

Además, como si eso no fuera suficiente, la agencia ni siquiera se responsabilizó de poner códigos de seguridad en los contenedores. Es decir, no contaba con la etiqueta con el número que habilita la legalidad en el mercado.

Además, dicha información es crítica si se considera la cantidad de suministros que se retiran de los estantes cada día, a menudo por el mismo tipo de rasgo.

En su considerando sostiene que las actuaciones se inician a partir de una consulta realizada ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, del Instituto Nacional de Alimentos acerca de la veracidad de los registros del producto.

Finalmente señala que a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento.

