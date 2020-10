104 años para Hortensia, hablamos con ella y su nieto

Luis nos cuenta que Hortensia está increíble y disfrutando mucho de su cumpleaños por lo que decidimos llamarla para felicitarla y que nos cuente cómo está. Nos atiende, se pone muy contenta, le preguntamos cómo se encuentra y nos dice: "Pero perfectamente bien, rodeada de gente hermosa, bien, de salud perfectamente, me han visitado algunos de la familia, pero les decía yo que no vengan, para eso está el teléfono, porque como está ésta enfermedad, pero ellos quieren verme y yo a ellos también así que con los cuidados que hay que tener nos vemos, pero estoy muy bien".

Cuando habla de la familia, se siente lo importante que es para ella, tiene su raíz muy presente, de hecho, cree que los años que tiene, son por su descendencia de los pueblos originarios representados por el cacique Francisco Tulián en San Marcos Sierra. "Sin la familia no somos nada" destaca Hortensia, y agrega "nosotros somos un puñadito acá en Villa María, así que tenemos que estar todos unidos".

Por último, sin querer molestarla demasiado en un día tan especial, le preguntamos qué espera ahora, y nos dice: "mientras Dios me de las fuerzas y la lucidez que me dió hasta ahora, espero que me de unos años más" las risas que continuaron luego de eso son una clara muestra no sólo de la lucidez de Hortensia, sino del humor que conserva a sus 104 años.