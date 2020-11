Con 67 años ofrece vivir en el campo por no poder pagar el alquiler

Con lo que cobra no le alcanza para abonar el alquiler de su casita y al no tener redes sociales hizo lo único que podía hacer: escribió a mano un "aviso clasificado" y lo llevó a un local.

Una vecina lo vio, le sacó una foto y lo subió a redes. El mensaje se viralizó. Villa María Ya! conversó con Juan.

pedido-solidario.png

Juan comentó que gestionó hace poco un crédito en ANSES para afrontar una serie de gastos: "Yo saqué un crédito por ANSES, cobré 16.500 el mes pasado y se me hace imposible pagar todo. Yo antes trabajaba, cortaba pasto, una de las máquinas la tuve que vender, porque tengo artrosis en los hombros, me duelen mucho, tengo problemas de la columna, tengo dos o tres vértebras fuera de lugar. Antes lo hacía más fácil, ahora como no puedo enganchar mas nada de eso y con este sueldito se vuelve más bravo", le comentó a nuestro medio.

"Yo me jubilé con la jubilación del rural, yo no estaba enterado y me jubilé a los 62. Tengo hijos grandes, vivo solo", manifestó.

Consultado sobre cómo se le ocurrió la idea de escribir el cartel, expresó: "No tengo mucha escuela pero lo hice como pude, con mi puño, con errores y todo, tratando de ver si aparecía algo. No les cobro nada, necesito un techo, los años se me fueron y no pude tener casa, ojalá que algún día alcance a tener un techito aunque sea chiquito".