Allí en un sentido homenaje pudo contar su experiencia personal con un socio de toda la vida, el trabajo, anécdotas increíbles y una vida al frente de un medio masivo de comunicación, una de las radios más federales del país perdió a su conductor principal de la mañana a causa del covid-19.

"La amistad lleva tranquilidad a mi espíritu" fue de las frases más destacadas del conductor radial, es que un lazo que se mantuvo a lo largo de casi 50 años, no es fácil de lograr, las cosas que han pasado en el medio no irrumpieron en una relación que fue más allá de lo laboral y que les permitió compartir una vida.

"No lo esperábamos y finalmente sucedió. Se transformó en un verdadero drama, pero también en un examen de conciencia para retroceder en el tiempo y caminar. Desde los 19 años que estamos juntos hasta ahora, que hemos pasado los 70, gozando de los nietos y cosas fabulosas” comienza relatando Rony en su tradicional programa, en una noticia que sigue sacudiendo al mundo de la radiodifusión de nuestro país.

Sobre Mario, recordó: “Yo le decía 'no sueñes tanto, que estamos habitando este planeta que nos da golpes y dolores por soñar mucho'. Pero él me decía ‘dejame que sueñe, te imaginas a la radio sonando por toda Europa, que se hable de nosotros, no para que nos aplaudan sino de la radio, de decir Argentina está presente en el mundo’. Eso se iba logrando por el tesón, el esfuerzo, el sacrificio y las ganas” lo que habla de la ambición de un verdadero animal de la radio a la hora de pensar un proyecto.