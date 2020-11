View this post on Instagram

Pese a ser tal vez la más preparada para lidiar con la virtualidad y la que no entraba dentro del grupo de factores de riesgo, específicamente la población joven argentina que trabajaba en el deporte, fue la más castigada por la crisis. No sólo refirieron ser en porcentual los que “peor” o “mucho peor que antes” están en relación al período prepandemia, también son quiénes más sufrieron recortes en sus ingresos. #PandemiaDeporteyTrabajo #ForoArgentinoDelDeporte