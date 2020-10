Los cruces de los equipos de Argentina quedaron así:

Racing Club de Avellaneda se enfrentará al Flamengo, último campeón de la copa y verdugo de River en la final disputada en Perú. El Equipo de Sebastián Beccacece tendrá una dura parada frente a los Brasileños, el equipo argentino viene de perder el primer lugar del grupo, aunque eso no le impidió estar otra vez entre los 16 mejores del continente. El duelo se definirá en Brasil.

Boca Juniors disputará la llave frente al Inter de Porto Alegre. Los de Miguel Ángel Russo se enfrentarán a los del "Chacho" Coudet. Además en el equipo de Brasil se encuentra Andrés D'alessandro -ex river- y será otra de las llaves más llamativas de los octavos de final. El duelo se definirá en Buenos Aires.

El último subcampeón de la Çopa y siempre candidato a ganarla, el River Plate de Gallardo se enfrentará al Atlético Paranaense de Lucho González (ex river). El duelo se definirá en Buenos Aires.

Las especulaciones no tardaron en llegar, quién tiene el rival más difícil, quién se vio más beneficiado y eso se observó en las redes sociales con todo tipo de memes, que son un clásico ante este tipo de eventos.

WhatsApp Image 2020-10-23 at 14.44.23.jpeg

La primera víctima es Racing Club, institución para la que siempre es un logro muy trabajoso clasificar de ronda y en la primera llave se enfrenta al último campeón y muchos bromearon con la posibilidad de que "ya está eliminado". Igual, a los partidos siempre hay que jugarlos y el equipo de Beccacece siempre propone.

WhatsApp Image 2020-10-23 at 14.43.31 (1).jpeg

Boca Juniors enfrentará al equipo dirigido por Eduardo "Chacho Coudet y todos recordaron la final que pierde con Rosario Central en la Copa Argentina con tremendos errores arbitrales que siguen presentes. ¿Tendrá revancha Chacho?

WhatsApp Image 2020-10-23 at 14.43.31.jpeg

La especulación con a quién le toca la parte más difícil de la copa es un clásico, aquí se bromea con las llaves que le tocaron a Boca con mucho brasileño y a River con rivales aparentemente más accesibles. De todos modos, en la llave del equipo millonario aparecen el último campeón de la Copa Sudamericana y Palmeiras a quienes puede enfrentarse en caso que continúe su camino a otra final.

WhatsApp Image 2020-10-23 at 14.43.31 (2).jpeg

Boca no sólo enfrentará a Coudet como DT, sino que a D'alessandro -ex river- como jugador, y los hinchas del "millo" no tardaron en recordarlo.