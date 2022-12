Arriegui: No se puede usar el cementerio para hacer política

"Nosotros nos encontramos con este tipo de hechos delictivos hace aproximadamente un mes y medio" nos comenta Claudia y agrega que son delitos que les preocupan muchísimo "porque sabemos lo que significa para la gente que tiene a sus seres queridos en el lugar".

"Por supuestos que estamos trabajando en las medidas del caso, se va a colocar un alambre perimetral y también alarmas para que este tipo de casos no siga perjudicando no solamente al cementerio, sino también a las familias" explica respecto a las medidas tomadas por los robos sufridos.

Luego comienza a explicar una situación que "les llamó la atención", cuenta Arriegui que el martes la llamó el jefe del cementerio mencionándoles que había una persona que los estaba agraviando, cuando llega al lugar se da cuenta que esa persona es Marta Alonso, una mujer vinculada al radicalismo de la ciudad vecina y a quien calificó como "puntera política" de Ignacio Tagni.

En ese momento la también encargada de la Dirección de Atención al Vecino de la municipalidad de Villa Nueva nos comenta que Alonso trató mal a los empleados del lugar diciéndoles que "no hacían nada" incluso mencionó un acto de discriminación para con un empleado que tiene una discapacidad en su vista.

"La mujer gritaba y los trataba mal" comentó y continuó explicando que luego se encontró con el propio Tagni y le dijo: "No se puede usar el cementerio para hacer política, no se puede caer tan bajo" y agregó "si se va a usar que sea porque no está en condiciones, pero el cementerio está impecable" finaliza.

Podes seguir leyendo:

Accidente fatal: murió un joven de 25 años

¿La Mona en el Festival de Peñas 2023?

Condenado a 6 años de prisión por delitos contra su expareja

Un productor agropecuario se topó con una tremenda boa

Dalmacio Vélez: una mujer denuncia que fue agredida por su hermano

Comunicate con nosotros por WhatsApp: click aquí