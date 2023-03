"Nunca me imaginé poder llegar a este momento. En el fondo sabía, porque me visualicé haciéndolo. Cuando uno le pone amor y sentimiento a su trabajo, tiene sus frutos", comentó Enricci en diálogo con la revista CARAS. "Me pasa mucho que me propongo cosas que sueño y se cumplen con el tiempo", agregó.

"A principio del año cuando supe que Ricky Martin venía a tocar a nuestro país pensé en poder regalarle un cuadro. Me comuniqué con la producción que organizaba el recital de Ricky Martin en Córdoba. No era nada certero", explicó.

"El tiempo fue pasando hasta que llegó el momento y aún yo no sabía si efectivamente iba a poder entregarle el cuadro. Nadie me había dado credenciales hasta que me avisaron que podía entrar a verlo", relató a la revista.

"Le conté sobre el proceso, porque es un cuadro que está hecho con tintas naturales. Un proceso muy lento en el que vas trabajando con el algodón y la tinta. Se quedó muy contento con el regalo porque pocas veces le había pasado. Y me preguntó si lo podía colgar en su casa", dijo Enricci.

"Es una persona muy agradable y simpático. Me gustó mucho su simpleza y simpatía. A futuro espero que finalmente me pase la foto del cuadro colgado en su casa. Tengo fe que esto se concrete cuando termine la gira", aseguró el artista nativo de Las Perdices.

Fuente: Revista Caras