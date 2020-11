Atlético Tucumán goleó a Racing en Avellaneda

Los futbolistas Ramiro Carrera y Ramiro Ruiz Rodríguez anotaron para el "Decano" tucumano, a los 5 y 22 minutos de la primera etapa, mientras que en el segundo tiempo aumentaron la diferencia Guillermo Acosta y Kevin Luna, a los 20 y 34, respectivamente, en tanto que para "La Academia" descontó Mauricio Martínez a los 28 del complemento.

Racing comenzó el partido como protagonista, parado sobre el campo rival, firme en la zona del mediocampo y con las subidas constantes de los laterales Eugenio Mena e Iván Pillud, por izquierda y derecha, respectivamente.

Pero Atlético Tucumán aprovechó la primera jugada que tuvo a su favor y abrió el marcador a los cinco minutos de comenzado el partido tras un remate de Ramiro Carrera.

A pesar de la diferencia en contra, "La Academia" continuó con el control de la pelota merced a un buen desempeño de Matías Rojas como claro conductor, la solidez característica de Marcelo Díaz y el despliegue de Walter Montoya.

Sin embargo los dirigidos por el entrenador Sebastián Beccacece no lograron ser verticales ni incomodar al arquero Tomás Marchiori (ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza), más allá de haber tenido en su poder la posesión de la pelota durante gran parte de la primera mitad.

Sin embargo el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski volvió a golpear al conjunto local a los 22 minutos con el gol convertido por el juvenil (20 años) Ramiro Ruiz Rodríguez, tras varios rebotes en el área.

Con la desventaja a cuestas, Racing siguió controlando la pelota pero sin llegar a lastimar a su rival, que se fue al descanso con un 2-0 a su favor.

En el segundo tiempo el paraguayo Rojas ya estuvo impreciso, lo cual le generó confusión al resto del equipo local, que además no logró acomodarse con los ingresos simultáneos de Benjamín Garré, Mauricio Martínez y Santiago Godoy.

El local tuvo entonces menos tenencia de la pelota y bajó el nivel colectivo en comparación con la primera parte, sin ideas claras ni compromiso en la generación de juego.

Atlético Tucumán, por contrapartida, mejoró a lo largo del segundo tiempo con un correcto trabajo en defensa y en la zona del mediocampo, sumado a la velocidad de sus delanteros, que fueron contundentes cada vez que tuvieron una chance clara, como por ejemplo el más joven aún Kevin Isa Luna (19 años), que cerró la cuenta en la primera pelota que tocó a los 33 minutos, lo mismo que había hecho Guillermo Acosta cinco antes para poner el tercero.

En el medio de ambas conquistas el ex Rosario Central, Mauricio Martínez, había alcanzado el famélico descuento para los dirigidos por Sebastián Beccacece con un espléndido remate desde afuera del área mayor.

Ahora, para la segunda jornada, Racing, que además de la goleada se fue preocupado por la lesión que sufrió el paraguayo Lorenzo Melgarejo antes de la media hora del primer tiempo (a la misma altura y por la misma razón salió Cristian Erbes en el equipo norteño), visitará a Unión, que empató sin goles en Santa Fe con Arsenal, que justamente será anfitrión del conjunto tucumano muy cerca del escenario de su goleada de hoy, en Sarandí.

Atlético Tucumán había jugado entre semana con Independiente, también en Avellaneda, por Copa Sudamericana (perdió 1 a 0 en el cotejo de ida de los octavos de final), y permaneció concentrado en Buenos Aires a la espera del encuentro.

Síntesis

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Lorenzo Melgarejo y Matías Rojas; Héctor Fértoli y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Gustavo Toledo, Yonathan Cabral, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Leonardo Heredia y Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti y Matías Alustiza. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 5min. Carrera (AT) y 22min. Ruiz Rodríguez (AT).

Goles en el segundo tiempo: 20min. Acosta (AT), 28min. Martínez (R) y 34m. Isa Luna (AT).

Cambios en el primer tiempo: 31min. Franco Mussis por Erbes (AT) y 32min. Leonel Mirada por Melgarejo (R).

Cambios en el segundo tiempo: Santiago Godoy por Fértoli, Benjamín Garré por Montoya (R), Mauricio Martínez por Díaz (R), 18min. Guillermo Acosta por Alustiza (AT), 23min. Santiago Solari por Pillud, 32min. Javier Toledo por Carrera (AT) y 33min. Kevin Isa Luna por Heredia (AT).

Amonestados: no hubo.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Juan Domingo Perón (Racing Club).