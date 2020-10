Negociaciones por aumento salarial para docentes: en la nada

Los números actualizados al día de hoy demuestran que un cargo testigo de maestra provincial de grado cobra 10 mil pesos menos de lo que estableció el INDEC para superar la línea de la pobreza, de hecho el aumento de precios que se observa en los últimos meses es preocupante (La inflación superaría holgadamente el 40%) y no paran de llegar mensajes de comerciantes que notan un aumento constante de los precios en bienes y servicios.

La reunión debería haber sido convocada para las primeras semanas de este mes, y aunque claro esté, que el contexto no ayuda mucho, las clases nunca se vieron interrumpidas, salvo un par de semanas. Las clases nunca pararon, de hecho, los docentes se tuvieron que adaptar a una modalidad extremadamente distinta, no sólo eso, no todos contaban con los equipos necesarios para afrontar la virtualidad, ni que hablar con los alumnos -muchos sin acceso a internet- con lo cual requirió un trabajo doble para los educadores y directivos de la provincia de Córdoba.

Se está a la espera de las reuniones entre el secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Juan Monserrat y el gobierno provincial que encabeza el gobernador Juan Schiaretti para obtener novedades no sólo del aumento que podrán obtener los docentes, sino también respecto a la famosa cláusula gatillo que pretende resguardar el poder de compra de un salario ante el aumento constante de precios.