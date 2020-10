Ayuda para el comedor Jesús la Luz del Mundo

Actualmente se encuentran limitados en sus actos solidarios porque necesitan colaboraciones: "Desde que empezó la pandemia la muni nos ayudó una sola vez nomás, estuvimos parados varios meses porque no contamos con el dinero ni con los medios para poder hacer de comer. Hacemos dos meses estuvimos con mi mamá haciendo de comer gracias a una gente del campo que nos ha estado donando las cosas para hacer de comer. No hemos podido estar haciendo de comer el fin de semana porque no tenemos el dinero ni los medios para poder cocinar. Ya hablé con Cele Curetti pero no me contestó los mensajes, el chico de acá del Municerca, Andrés, tampoco no me ha dado ninguna solución. Realmente necesitamos una ayuda para cocinar y darle una mano a la gente. Uno lo hace de corazón".

"No pedimos dinero sino que nos estén ayudando con mercaderías, verduras, carnes, todo nos sirve para poder darle de comer a la gente. Hemos estado dando hasta 120 porciones y han disminuido porque no tenemos la ayuda que necesitamos", comentó.

Desde el espacio manifestaron que no cuentan con los medios para retirar donaciones pero si alguien quiere colaborar lo puede hacer al 3535666864.