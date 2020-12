Madre pide ayuda: está sola y van a desalojarla con su hija de 9 meses

En comunicación con Villa María Ya, la joven contó que ha buscado toda la ayuda posible, pero que no ha tenido colaboración del Estado, aunque sí de los vecinos. En el Polo de la Mujer le dijeron que no tenían lugar para ella porque no puede llevar sus pocos muebles, en tal sentido, Aylén pediría un lugar dónde pueda dejar sus muebles transitoriamente.

La joven es mamá de un bebé de nueve meses. Busca trabajo incansablemente pero no consigue, más con esta situación de pandemia su realidad se complicó más.

La mujer ni siquiera tiene el apoyo de su familia ni del padre de la niña, que no se hizo cargo y además también está en situación de vulnerabilidad.

Quien pueda ayudar a Aylén se puede contactar al 3534 74-6963 o acercarse a Gervasio Posada 1669, barrio Lamadrid.