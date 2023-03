Se resquebraja la liga de Baby: Hay antecedentes de amparos en contra de una liga de fútbol

Estos clubes entienden que es muy importante que los niños empiecen a jugar, para eso se han preparado y ya están todos en condiciones; y por otra parte, en un estado de derecho de nada sirve incumplir una orden judicial, que más temprano que tarde acarreará graves consecuencias, personales, económicas y judiciales, y jugando ya no quedarán como incumplidores del fallo de un juez. En la semana se han escuchados voces en distintas radios que plantean que “nuestra institución” (por el Baby), “no puede ser abordada por otra institución distinta” (el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), “no podemos dejar ese precedente”, como si la Liga de Baby Futbol Villamariense fuera una organización no sometida a la justicia. Esto indica que no es toda la liga la que quiere enfrentarse al poder judicial.

En estos días se está organizando partidos amistosos entre los clubes, para que la práctica deportiva no se detenga.

Por otra parte, cabe recordar hoy 8 de marzo, el día de la mujer, que ya existen antecedentes en la Justicia de Córdoba, donde por una Acción de Amparo, en la Causa: “Poklepovic, María Cecilia c/ Liga Cordobesa de Fútbol – Amparo” ordenaron a la Liga Cordobesa de Fútbol que permita jugar a una mujer que tiene más de 35 años. El tribunal analizó el caso desde una perspectiva de género. Consideró discriminatoria la norma que pone un límite de edad para firmar planilla en los partidos oficiales.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 24° Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó a la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) que habilite, en forma inmediata, a la futbolista María Cecilia Poklepovic para disputar el Campeonato de Fútbol Femenino, temporada 2021, y los sucesivos torneos que organice dicha institución, sin que se le aplique el límite de edad que establece el artículo 17 del Reglamento del Fútbol Amateur Femenino. La liga Cordobesa, como corresponde, acató el fallo y la jugadora regresó siendo capitana de Las Palmas.

El propio portal de la Justica de Córdoba lo publicó en su momento: Click aquí

