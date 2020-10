Si bien ella no tenía turno, acompañaba a un jubilado que es su pareja, de quien ella es apoderada. Una vez que explica esto en la puerta del banco pueden ingresar los dos.

Ya dentro del banco, debían realizar los trámites previstos, tales como cobrar la jubilación y luego hacer una tarjeta de débito.

Fue en esa espera, cuando iba de la caja al sector comercial, que el policía se acercó en tres oportunidades a la mujer trans a la que trató todo el tiempo como varón, refiriéndose a ella como "flaco", o "personas como vos me dan asco".

Toda esta situación generó mucho malestar. La mujer terminó detenida con algunos golpes producto del destrato cuando este policía la subió al patrullero.

La mujer se encargó de aclarar que el resto de la policía que la atendió, no actuó de la misma manera, que fueron respetuosos e ingresó a la celda donde esta previsto el ingreso de mujeres.

La Justicia intervino

Estuvo tres horas detenida sin haber sido imputada por delito alguno. La Fiscal Companys analiza si hubo o no un delito por parte del policía hacia la mujer, todavía no hay una solución, por lo que hasta el momento no habría comisión de delitos penales, tales como agresión o lesiones leves.

La fiscalía decidió convocar a la víctima para ver si decide ampliar la denuncia fundamentalmente por los dichos del policía que la trató de varón cuando su documento nacional de identidad aparece como mujer.

El banco una vez conocido el hecho, dispuso las cámaras de seguridad a la Justicia y decidió que mientras no se esclarezca el hecho, dicho policía acusado de maltrato no prestará servicios adicionales. en el establecimiento.