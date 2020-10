En diálogo con Villa María Ya, el joven de 24 años contó cómo pasaron las cosas el domingo y afirmó que el local estaba habilitado correctamente como bar y que el cupo de ingreso se cumplía perfectamente. Además de que había distanciamiento social y alcohol en gel, como las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus.

"Suits está habilitado para 690 personas y en el evento había 83. Funcionaba como bar. También se tomaron los datos a todos los que ingresaron como lo exige el COE", comentó.

El evento estaba previsto se desarrolle de 9 a 17, pero duró de 10.30 a 16.30. Según dijo, en la mañana estuvo Seguridad Ciudadana controlando y las cosas iban bien. Hasta que empezaron las denuncias, que no son las primeras el boliche que funciona en esa zona del barrio Golf.

"Pasas al frente, los saludas y está todo bien Pero nos ven llegar a acomodar cosas o trabajar y nos denuncian. No quieren que funcione el lugar. Pero el boliche hace 20 años que está. No quieren que trabajemos. Son un poco egoístas, no piensan en el resto", dijo con tristeza el joven.

Hildmann confirmó que siempre recibieron denuncias, todo el tiempo: "Si venimos a limpiar, a llenar las heladeras o tener una reunión. Todo el tiempo nos denuncian como si estuvieran pendiente de nosotros".

Por todo esto y aunque la situación está aclarada con la municipalidad de Villa Nueva es que Hildmann tiene decidido no abrir más Suits: "Sinceramente como bar no voy a abrir más. Estoy cansado de renegar. Abriré cuando se active esto después de la pandemia".