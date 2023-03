Asimismo, los restantes permanecen detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) en Córdoba, según informó LV16. El abogado defensor de los sujetos liberados, Andrés Irusta, señaló que sus clientes no poseían antecedentes, aunque permanecen procesados por robo agravado en eventos deportivos.

Cabe recordar que el mencionado saqueo se registró en un comercio de bulevar Vélez Sarsfield y tuvo lugar a comienzos de febrero, cuando los hinchas de Atenas regresaban en un micro desde la ciudad de San Francisco. "Rompieron los vidrios de las dos vidrieras, adentro rompieron las vitrinas de la caramelera, de los alfajores, rompieron todo, y saquearon todo lo que estaba a mano", relató en aquella oportunidad el propietario del maxikiosco, Carlos Báez.

Video: así fue el saqueo del maxikiosco:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoUynh_ja0j%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=bc15526f-5a9e-4b51-92d0-ab40770f597c&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKZBT5kbwQwjFSU3EMfOqRSpktlHoNSM4OD5Q0ZC6fcIbotAWQOJZALbYJuBewhEr3Rbhz011kZAjESMN3MhY9VTpZCrQrLtL0ZAxo3SB2FIzs3WIwBTTrX9UwruJx4ID6ikxoVwKih5YDeewmVW9BzZAklcF31r2P68xTLZB356 View this post on Instagram A post shared by Vill Mi Y! (@villamariaya)

Por otra parte, en ese momento elogió el accionar de la Policía y manifestó: "Espero que a un juez no se le ocurra hoy decir "suéltenlos, pobres muchachos", que realmente el trabajo que hace la policía no sea en vano, porque si no a la Policía me imagino que no le debe dar ganas de trabajar".

Finalmente, Báez también había narrado que iba a iniciar acciones legales contra el club "Albo": "Estuve hablando con mi abogado, y le vamos a iniciar acciones a Atenas de Río Cuarto".

Seguí leyendo:

Barrabravas de Río Cuarto detenidos por robo y vandalismo

Habló el dueño del maxikiosco saqueado por barrabravas