Destrozaron su casa de barrio Los Olmos y no mandaron móvil

Cristian es de barrio los Olmos y nos escribió para contarnos esta insólita respuesta que les dieron desde la policía, la semana pasada contábamos la historia de una familia que sufrió el robo de dos motocicletas, en este caso, fueron destrozos, aunque no se sabe con precisión si fue sólo un hecho de vandalismo o un intento de robo.

Cristian: "Estábamos durmiendo lo más bien, sentimos los ruidos y nos levantamos. Encontramos los vidrios rotos, no sabemos si para entrar a robar o qué, porque encima las luces de la calle están siempre apagadas, todo oscuro" nos relata el vecino de barrio Los Olmos y agrega que contó con la ayuda de un vecino: "y el hombre de atrás de casa, que hace guardia, cuida unos camiones ahí, vio que eran dos chicas y dos chicos."

Pero lo extraño sucede cuando se comunica con la policía: "llamamos y nos dijeron que no tenían unidades para mandar, porque el móvil estaba con los vidrios rotos, entonces después los llamé de vuelta y ya me contestaron mal, así que no se puede contar ni con la policía, no te dan una solución."

Luego Cristian recuerda un episodio anterior paradójico por la historia, cuando llegaron 5 móviles policiales a su casa: "hace un tiempo atrás robaron en el barrio Las Playas y cayeron como cinco patrulleros acá porque entendieron que yo había comprado cosas robadas, pero eso obvio no era así y lo pudimos aclarar enseguida, pero vinieron cinco patrulleros y anoche que los necesitaba y los llamé, no tenían móvil." por último le dijeron: "Me pidieron que vaya a hacer la denuncia, pero si me iba con los vidrios todos rotos me iban a entrar a robar y me dicen.. y bueno, no tenemos móvil para mandarte".

Para comunicarte con nosotros por WhatsApp [Click aquí]