Barrancas del Río: Vecinos arrojan basura a la vera del río

"Hace tiempo vengo denunciando a los vecinos que tiran mugre a las orillas del río, del Barrio Barrancas del Río. Tiran ropa, envases, plásticos, materiales cortantes, animales muertos, dónde es la costanera "olvidada" por el municipio", señaló la vecina.

Lo denominó de esta manera, por argumentar que no hay mantenimiento de esa zona de la costanera. "No hay mantenimiento de los árboles, ni de las calles y menos de las veredas. Son los propios vecinos que acumulan y desechan la basura a orillas del río, en el cual nos bañamos durante el verano", apuntó.

Vecinos que se hacen cargo de la limpieza

"Como vecina del lugar, me he puesto a limpiar, recoger cada basura, así como recoger los restos de los árboles que no son podados, pero la situación es insostenible porque los mismos del lugar son los que tiran la basura", expresó.

Con un mantenimiento público del lugar inexistentes, y vecinos que arrojan de manera diaria basura a orillas del río, se ha vuelto imposible, según señala la denunciante, mantener limpio un lugar.

"Hoy, dónde la higiene es tan necesaria para nuestro bienestar, parece que para muchos no es importante. Los basurales son cada vez más grandes y el municipio no se responsabiliza por el hecho", concluyó.