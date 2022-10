"Necesito si me dan una mano porque me robaron la batería. Es una vergüenza. Somos laburantes, que agarren una pala y se ganen la plata como lo hace mi esposo", se quejó la víctima del hecho, sucedido en Córdoba al 1154.

"Me rompieron el capó, la puerta y el candado con la cadena que tenían para llevarse la batería. Es una vergüenza, indignante. Me da bronca porque no anda nadie por acá, ni un patrullero ni Seguridad Ciudadana por la noche ni en el día. Por favor, necesitamos seguridad", se quejó la mujr.

Y, tras mandar la foto del auto, que acompaña este texto, dijo: "Ese es el auto. No es de alta gama pero, como dije, somos laburantes y no tenemos mucho. Para nosotros es un gran logro tener ese autito. Será poco, pero todo con esfuerzo para que estos ratas roben y hagan lo que quieren".

Y reiteró, respecto al robo: "Me rompieron todo adentro buscando la palanca para levantar el capó. Pido más seguridad en Villa Nueva porque no anda nadie en ningún horario ni Ciudadana ni la policía".