Denuncia que perdió el bebé por un mal diagnóstico médico

Jorge Falconi expresó a Villa María Ya toda su indignación y dijo que no se trata del primer caso de este tipo y que quiere justicia. Ahora, su nieta, Micaela Rivero (18) está internada en el Hospital Pasteur esperando por una nueva operación.

Denuncia mal diagnóstico

Según narró Falconi, su nieta cursaba un embarazo de cuatro meses cuando, desde hace 45 días, empezó con vómitos, que fueron en aumento con el correr del tiempo. Tenía fiebre y no podían bajarsela. Fue a varios médicos pero nadie lograba dar con un diagnóstico correcto.

"Se fue complicando y complicando hasta que la tuvimos que internar. Tenía fiebre de 40 y dolores abdominales. Primero dijeron que era covid, luego los riñones y después una infección urinaria. Durante cuatro días la trataron así. La fiebre subía y subía y ella cada vez peor", contó.

Cansado de ver a su nieta en el peor de los estados, decidió "sacarla de prepo". El médico que debía firmar la autorización se negó a hacerlo y sólo porque un cirujano lo hizo es que pudieron trasladarla a Villa María.

"La internaron inmediatamente. En dos horas le hicieron una endoscopía y detectaron una peritonitis que estaba infectada", dijo el abuelo sobre su nieta.

La situación no cambió. Le pudieron bajar la fiebre y a las dos horas la operaron. La operación fue un éxito y la joven quedó internada un par de días en el hospital. Posteriormente la llevaron a casa y una tarde "no sé qué comió o qué pasó y volvieron los vómitos. Nos acostamos para esperar pero estaba sangrando en donde le hicieron la cirugía. Volvieron a Villa María a las 2 de la mañana. Le hicieron un lavado para que no quedaran secuelas y estuvieron con ecografías a diario", explicó.

La fiebre le volvió a subir y tiene líquido todavía que expulsar: "El médico dijo que vamos a esperar un día más a ver si se repone. Pero la tienen sin comer, yo creo que vuelve a cirugía".

"Perdió el bebé. es un dolor muy grande. Vamos a hacer el juicio que corresponde para que se vayan estos tipos de Oliva. Tenemos un hospital muy lindo pero mal manejado", criticó enérgicamente.

"Tienen que pagar. No puede ser. Hay dos o tres chicas que están en el mismo caso. No tienen humanidad, no sienten nada", se quejó el vecino.