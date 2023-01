Advertido por la situación, el hombre llamado Salvador Escobar, decidió subir por la pared ayudado por dos policías que ya estaban en el lugar e hicieron de 'escalera humana' para que, con mucha agilidad, pudiera alcanzar la ventana y resguardar al niño, un bebé de tan solo 2 años de edad.

Milagroso rescate de un niño de 3 años

Caminaba solo por la cornisa de la ventana de un departamento ubicado en un 2º piso, en calle Bautista Gaona al 300 de barrio Ferroviario de Córdoba#bebe #menor #rescate #Cordoba pic.twitter.com/3cir8myUyp — Córdoba Ahora! (@cordoba_ahora) January 19, 2023

El bebé estaba en pañales y con el torso desnudo, y llegó hasta ahí por un descuido del padre, que no podía entender como su hijo había llegado a ese sitio.

"Estaba muy alto. Me agarró la desesperación y trepé como pude. Me ayudaron el otro hombre y el policía. Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se cayera. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo", relató Escobar a medios locales.

El propio Escobar relató que el padre del niño "estaba dormido y con el televisor prendido en volumen muy alto".

La Policía informó que el bebé fue puesto nuevamente al resguardo del padre.